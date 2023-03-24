Главные новости дня: 24 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 24 марта.

Состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Франция уничтожила Нидерланды. Все результаты дня.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси забил юбилейный гол в карьере.

В правила футбола внесены два изменения.

Ла Лига может подать жалобу на “Барселону” в ФИФА.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.

ПСЖ нашел замену Лионелю Месси в Серии А.

Месут Озил назвал лучшего тренера XXI века.

"Бавария" сменила главного тренера.

Украина U21 вырвала победу в товарищеском матче.

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