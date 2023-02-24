Главные новости дня: 24 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 24 февраля.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, где выступает “Шахтер”.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос выразил поддержку Украине.

ПСЖ может возглавить известный аргентинский тренер.

ФИФА пригласила звездных футболистов на вручение приза The Best.

Бразильский защитник Марсело вернулся в родной клуб.

"Реал" отказался от трансфера украинца Михаила Мудрика.

"Арсенал" определил главную трансферную цель на лето.

"Арсенал" поддержал Украину в войне с россией.

"Заря" деруссифицировала клубную эмблему.

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