Главные новости дня: 23 января
Новости футбола Сегодня, 17:00
Фото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 января.
ПСЖ в матче Кубка Франции забил семь голов.
“Интер" неожиданно проиграл в матче Серии А.
"Манчестер Сити" купил аргентинского таланта.
"Аль-Наср" может предложить Криштиану Роналду новый контракт.
Экс-игрок "Реала" стал тренером "Металлиста".
"Арсенал" усилился защитником сборной Польши.
Ванда Нара радикально сменила имидж.
Португальский тренер Фернанду Сантуш определился с новым местом работы.
"Астон Вилла" купила колумбийского таланта за 17 миллионов.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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