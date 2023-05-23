Главные новости дня: 23 мая
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: инстаграм "Аль-Насра"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 мая.
В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” с Криштиану Роналду в составе совершил камбэк, “Аль-Иттихад" победил аутсайдера.
В чемпионате Испании “Реал Сосьедал” обыграл “Альмерию”, украинец Виктор Цыганков спас “Жирону” от поражения.
Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду хочет летом вернуться в Европу.
Украинец Александр Зинченко из “Арсенала” вошел в топ-25 лучших игроков АПЛ.
"Барселона" может лишиться ведущего защитника.
"Арсенал" продлил контракт с главной звездой клуба.
Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти объявил об уходе из клуба.
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера нападающего ПСЖ Неймара.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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