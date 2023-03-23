Главные новости дня: 23 марта
Новости футбола Сегодня, 17:57
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 марта.
Состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Португалия разгромила Лихтенштейн, Италия проиграла Англии. Все результаты дня.
“Барселона” может избавиться от Жорди Альбы.
Украинец Александр Зинченко включен в символическую сборную “Арсенала” всех времен.
Известный хорватский защитник Шиме Врсалько завершил карьеру.
“Барселона” заключила устное соглашение с защитником “Атлетика”.
Бывшая звезда "Барселоны" ушел из футбола.
Опубликован список самых перспективных футболистов мира.
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