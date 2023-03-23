Главные новости дня: 23 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 марта.

Состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Португалия разгромила Лихтенштейн, Италия проиграла Англии. Все результаты дня.

“Барселона” может избавиться от Жорди Альбы.

Украинец Александр Зинченко включен в символическую сборную “Арсенала” всех времен.

Известный хорватский защитник Шиме Врсалько завершил карьеру.

“Барселона” заключила устное соглашение с защитником “Атлетика”.

Бывшая звезда "Барселоны" ушел из футбола.

Опубликован список самых перспективных футболистов мира.

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