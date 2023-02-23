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Главные новости дня: 23 февраля

Новости футбола Сегодня, 18:06
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 февраля.

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. “Манчестер Юнайтед" победил “Барселону”, “Ювентус” разгромил “Нант”, “Аякс” проиграл “Униону”, “Шахтер” прошел “Ренн”. Результаты Лиги Европы 23 февраля.

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. “Днепр-1” вылетел из турнира. Все результаты дня Лиги Конференций.

Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций.

Киевское “Динамо” крупно обыграло латвийский клуб (видеообзор).

Защитник ПСЖ Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании.

Дортмундская "Боруссия" перехватила трансферную цель "Ювентуса".

"Реал" теряет двух основных игроков.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону" в Лиге Европы
Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:55 Ди Мария вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:42 Лидер чемпионата Украины вылетел из Лиги Конференций
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:15 Серхио Рамос ушел из сборной Испании
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