Главные новости дня: 23 февраля
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 февраля.
Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. “Манчестер Юнайтед" победил “Барселону”, “Ювентус” разгромил “Нант”, “Аякс” проиграл “Униону”, “Шахтер” прошел “Ренн”. Результаты Лиги Европы 23 февраля.
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.
Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. “Днепр-1” вылетел из турнира. Все результаты дня Лиги Конференций.
Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций.
Киевское “Динамо” крупно обыграло латвийский клуб (видеообзор).
Защитник ПСЖ Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании.
Дортмундская "Боруссия" перехватила трансферную цель "Ювентуса".
"Реал" теряет двух основных игроков.
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