Главные новости дня: 23 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 декабря.

Ванда Нара может получить гигантскую сумму благодаря разводу с форвардом ПСЖ Мауро Икарди.

Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение по будущему в ПСЖ.

В ФИФА выбрали лучший гол чемпионата мира в Катаре.

Transfermarkt изменил самого дорогого футболиста в мире.

Звезда Камеруна ушел из сборной в 26 лет.

Лидер киевского "Динамо" решил покинуть клуб.

Чемпион мира-2018 завершил карьеру.

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду не смог договориться ни с одним из европейских клубов.

Легенда сборной Мексики перешел в "Салернитану".

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