Главные новости дня: 23 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 23 апреля.

В чемпионате Англии “Ньюкасл" уничтожил “Тоттенхэм”.

В Кубке Англии “Манчестер Юнайтед” завоевал выход в финал.

В чемпионате Франции “Марсель” вырвал победу над “Лионом”.

В чемпионате Германии “Фрайбург” разгромил аутсайдера, “Унион” выиграл в гостях.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” крупно проиграл ПСВ.

В чемпионате Испании “Барселона” переиграла “Атлетико”.

"Челси" нашел способ переманить лидера "Милана".

"Лион" бесплатно потеряет основного нападающего.

ПСЖ прекратил переговоры с Лионелем Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!