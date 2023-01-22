Главные новости дня: 22 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 января.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” разгромил “Вулверхэмптон”, “Арсенал” одолел “Манчестер Юнайтед”.

В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” с хоккейным счетом победила “Аугсбург”.

В чемпионате Италии “Рома” справилась со “Специей”, “Ювентус” и “Аталанта” сыграли вничью.

В чемпионате Нидерландов “Фейеноорд” и “Аякс” сыграли вничью.

В чемпионате Испании “Барселона” победила “Хетафе”, “Реал" переиграл “Атлетик”.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, добился победы над “Аль-Иттифаком”.

"Реал" нацелился на одного из лидеров "Наполи".

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Монако".

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