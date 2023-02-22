Главные новости дня: 22 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Манчестер Сити” упустил победу над “РБ Лейпциг”, “Интер” обыграл “Порту”.

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти назвал самого опасного футболиста в мире.

В ПСЖ уточнили диагноз нападающего Неймара.

"Реал" установил уникальный рекорд на "Энфилде".

Стало известно, уволит ли ПСЖ главного тренера.

"Ливерпуль" нацелился на главного тренера "Наполи".

"Манчестер Сити" и "Арсенал" поборются за английского таланта.

Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Тоттенхэм".

Легенда "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал лучшего футболиста в истории.

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