Главные новости дня: 21 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 мая.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” победил “Челси”.

В чемпионате Франции ПСЖ одолел “Осер”, “Ренн” уничтожил аутсайдера.

В чемпионате Германии дортмундская “Боруссия” разгромила “Аугсбург” и вышла на первое место.

В чемпионате Италии “Интер” проиграл “Наполи”.

В чемпионате Испании “Валенсия” одержала победу над “Реалом”.

"Динамо" отреагировало на скандальное обращение игроков "Барселоны" к россиянам. Также по этой ситуации высказался один из лидеров каталонского клуба Роберт Левандовски.

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду может перейти в “Баварию”.

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