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Главные новости дня: 21 марта

Новости футбола Сегодня, 17:55
Фото: инстаграм Эммануэля Адебайора/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эммануэля Адебайора/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 марта.

"Реал" хочет продлить контракт с молодым талантом.

В "Барселоне" возмущены высказываниями главного тренера “Реала” Карло Анчелотти.

Экс-защитник сборной Бразилии Дани Алвес оформил дубль за тюремную команду.

Опубликован список претендентов на "Золотой мяч"-2023.

Назван новый капитан сборной Франции.

"Шахтер" продлил контракт с основным защитником.

"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера.

Мирча Луческу может покинуть киевского "Динамо" ради клуба Лиги 1.

Известный африканский форвард завершил карьеру.

Антуан Гризманн может уйти из сборной Франции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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