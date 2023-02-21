Главные новости дня: 21 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Наполи” обыграл “Айнтрахт”, “Реал” победил “Ливерпуль”.

"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги Европы с "Ренном".

"Аль-Наср" нацелился на бывшего форварда "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" поборются за защитника "Байера".

ПСЖ может уволить советника по футбольным вопросам.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить английский топ-клуб.

"Милан" интересуется бывшим тренером "Шахтера".

"Арсенал" продлил контракт с опытным полузащитником.

ПСЖ может возглавить английский тренер.

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