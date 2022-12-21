Главные новости дня: 21 декабря
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 декабря.
"Севилья" рассталась с 5-кратным победителем Лиги чемпионов.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси определился, сколько еще будет играть на топ-уровне.
Состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских клубов. ПСЖ уверенно обыграл клуб Лиги 2, “Лилль” разгромил “Наполи”, “Монако” победил “Лидс”.
В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед” одолел “Бернли”.
В услугах Криштиану Роналду по-прежнему заинтересован лишь один клуб.
"Шахтер" может отложить продажу полузащитника Михаила Мудрика.
"Александрия" назначила нового главного тренера.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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