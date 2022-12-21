Главные новости дня: 21 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 декабря.

"Севилья" рассталась с 5-кратным победителем Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси определился, сколько еще будет играть на топ-уровне.

Состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских клубов. ПСЖ уверенно обыграл клуб Лиги 2, “Лилль” разгромил “Наполи”, “Монако” победил “Лидс”.

В Кубке английской лиги “Манчестер Юнайтед” одолел “Бернли”.

В услугах Криштиану Роналду по-прежнему заинтересован лишь один клуб.

"Шахтер" может отложить продажу полузащитника Михаила Мудрика.

"Александрия" назначила нового главного тренера.

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