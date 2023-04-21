Главные новости дня: 21 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 21 апреля.

В чемпионате Англии “Арсенал” и “Саутгемптон” сыграли вничью.

В чемпионате Франции ПСЖ одолел аутсайдера.

В чемпионате Украины “Заря” победила в гостевом матче (видеообзор).

Украинский тренер Сергей Ребров получил предложение от иностранной сборной.

Полузащитник “Реала" Лука Модрич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Определен лучший игрок недели в Лиге Европы.

Французский тренер Зинедин Зидан определился с клубом, который хочет тренировать.

В Саудовской Аравии приняли решение по поводу скандала с Криштиану Роналду.

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