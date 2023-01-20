Главные новости дня: 20 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 января.

В чемпионате Германии “Бавария”не смогла обыграть “РБ Лейпциг”.

“Ювентус” наказан снятием 15 очков за финансовые махинации. При этом на клуб может подать в суд Криштиану Роналду.

“Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии. Также “канониры” близки к покупке защитника сборной Польши.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании.

“Шахтер" в товарищеском матче проиграл австрийскому клубу.

Нападающий “Барселоны” Мемфис Депай перешел в “Атлетико”.

Звездный бразилец Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии.

ПСЖ близок к трансферу одного из лидеров "Интера".

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