Главные новости дня: 20 января
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 января.
В чемпионате Германии “Бавария”не смогла обыграть “РБ Лейпциг”.
“Ювентус” наказан снятием 15 очков за финансовые махинации. При этом на клуб может подать в суд Криштиану Роналду.
“Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии. Также “канониры” близки к покупке защитника сборной Польши.
"Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании.
“Шахтер" в товарищеском матче проиграл австрийскому клубу.
Нападающий “Барселоны” Мемфис Депай перешел в “Атлетико”.
Звездный бразилец Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии.
ПСЖ близок к трансферу одного из лидеров "Интера".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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