Главные новости дня: 20 марта
Новости футбола Сегодня, 17:55
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 марта.
"Реал" недоволен судейством в чемпионате Испании.
Талант "Арсенала" Букайо Сака побил рекорд Сеска Фабрегаса.
Сборная Португалии собирается усилиться бразильским нападающим.
Скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, по некоторым данным, завершил карьеру.
Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной в отборе Евро-2024.
Игроки "Тоттенхэма" ждут ухода главного тренера Антонио Конте.
ПСЖ может отказаться от продления контракта с Лионелем Месси.
В киевском "Динамо" приняли решение по главному тренеру Мирче Луческу.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола Сегодня, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Новости футбола Вчера, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Новости футбола Вчера, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Вчера, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 20 марта Новости футбола Сегодня, 17:43 "Ливерпуль" может заплатить 30 млн евро за талантливого защитника Новости футбола Сегодня, 17:30 "Реал" нацелился на трансферную цель "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:15 В Саудовской Аравии назвали пользу от перехода Роналду Новости футбола Сегодня, 16:55 Нидерланды теряют одного из лидеров перед матчем с Францией Новости футбола Сегодня, 16:42 "Севилья" уволит Сампаоли и уже нашла ему замену Новости футбола Сегодня, 16:30 Мирослав Клозе впервые в тренерской карьере отправлен в отставку Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" Новости футбола Сегодня, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Аккрингтон - Плимут 21 марта 2023 года Футбол 21 мар 2023 Прогноз на матч Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 21 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года