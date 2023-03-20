Главные новости дня: 20 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 марта.

"Реал" недоволен судейством в чемпионате Испании.

Талант "Арсенала" Букайо Сака побил рекорд Сеска Фабрегаса.

Сборная Португалии собирается усилиться бразильским нападающим.

Скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, по некоторым данным, завершил карьеру.

Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной в отборе Евро-2024.

Игроки "Тоттенхэма" ждут ухода главного тренера Антонио Конте.

ПСЖ может отказаться от продления контракта с Лионелем Месси.

В киевском "Динамо" приняли решение по главному тренеру Мирче Луческу.

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