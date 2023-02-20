Главные новости дня: 20 февраля
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 февраля.
"Реал" объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Реала".
Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону.
"Челси" готов продать одну из главных звезд клуба.
Киевское “Динамо” в товарищеском матче ушло от поражения от латвийского клуба (видеообзор).
"Манчестер Юнайтед" согласовал новый контракт с молодым талантом.
Клубы АПЛ поддержат Украину в матчах 25-го тура.
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