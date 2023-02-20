Главные новости дня: 20 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 февраля.

"Реал" объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Реала".

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону.

"Челси" готов продать одну из главных звезд клуба.

Киевское “Динамо” в товарищеском матче ушло от поражения от латвийского клуба (видеообзор).

"Манчестер Юнайтед" согласовал новый контракт с молодым талантом.

Клубы АПЛ поддержат Украину в матчах 25-го тура.

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