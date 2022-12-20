Главные новости дня: 20 декабря
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 декабря.
Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский клуб.
Портал BBC Sports назвал лучшего спортсмена года.
Стало известно имя игрока, испортившего атмосферу в сборной Франции во время ЧМ-2022.
"Бавария" нацелилась на лучшего вратаря ЧМ-2022.
Полузащитник туринского “Ювентуса” и сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил уникальный рекорд.
Хавбек "Челси" готов перейти в "Барселону".
Нападающий “Реала” Карим Бензема может вернуться в сборную Франции.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать капитаном сборной Франции.
Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лаутаро Мартинес попали в сборную худших игроков ЧМ-2022.
"Арсенал" может купить нападающего сборной Франции.
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