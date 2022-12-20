Главные новости дня: 20 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 декабря.

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский клуб.

Портал BBC Sports назвал лучшего спортсмена года.

Стало известно имя игрока, испортившего атмосферу в сборной Франции во время ЧМ-2022.

"Бавария" нацелилась на лучшего вратаря ЧМ-2022.

Полузащитник туринского “Ювентуса” и сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил уникальный рекорд.

Хавбек "Челси" готов перейти в "Барселону".

Нападающий “Реала” Карим Бензема может вернуться в сборную Франции.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать капитаном сборной Франции.

Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лаутаро Мартинес попали в сборную худших игроков ЧМ-2022.

"Арсенал" может купить нападающего сборной Франции.

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