Главные новости дня: 20 апреля
Новости футбола Сегодня, 18:02
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 апреля.
Состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги Европы. “Рома” победила “Фейеноорд”, “Севилья” разгромила “Манчестер Юнайтед”. Все результаты дня в Лиге Европы.
Состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги Конференций. АЗ одолел “Андерлехт”, “Фиорентина” прошла “Лех”. Все результаты дня в Лиге Конференций.
Определились полуфинальные пары Лиги Европы.
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций.
"Челси" может пригласить итальянского тренера.
"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от пяти защитников.
Скончался легендарный футболист "Барселоны".
Нападающему “Аль-Наср” Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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