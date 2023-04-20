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Главные новости дня: 20 апреля

Новости футбола Сегодня, 18:02
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 20 апреля.

Состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги Европы. “Рома” победила “Фейеноорд”, “Севилья” разгромила “Манчестер Юнайтед”. Все результаты дня в Лиге Европы.

Состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги Конференций. АЗ одолел “Андерлехт”, “Фиорентина” прошла “Лех”. Все результаты дня в Лиге Конференций.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы.

Определились полуфинальные пары Лиги Конференций.

"Челси" может пригласить итальянского тренера.

"Манчестер Юнайтед" собирается избавиться от пяти защитников.

Скончался легендарный футболист "Барселоны".

Нападающему “Аль-Наср” Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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