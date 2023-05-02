Главные новости дня: 2 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 мая.

В чемпионате Испании “Барселона” обыграла “Осасуну”, “Альмерия” справилась с “Эльче”.

Определился обладатель Кубка Польши.

"Реал" отпустит опытного защитника.

В ПСЖ придумали наказание для Лионеля Месси.

"Челси" заплатил 20 миллионов евро за 15-летнего подростка.

"Интер" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Лаутаро Мартинеса.

"Барселона" нашла замену Лиге чемпионов.

"Милан" готовит трансфер Николо Дзаньоло, но при одном условии.

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