Главные новости дня: 2 июня

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 июня.

ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса.

"Барселона" может купить опытного полузащитника "Атлетико".

Германия назвала состав на матч с Украиной.

"Барселона" договорилась с полузащитником "Манчестер Сити".

"Милан" продлил контракт с лидером команды.

"Ливерпуль" продлил контракт с ветераном команды.

"Кварадона" - лучший игрок сезона в Серии А.

Сестра Неймара нашла для него неожиданный клуб.

Испания объявила заявку на финал Лиги наций.

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