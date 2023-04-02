Главные новости дня: 2 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 апреля.

“Челси” уволил главного тренера.

В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” проиграл “Ньюкаслу”.

В чемпионате Франции ПСЖ потерпел поражение от “Лиона”.

В чемпионате Италии “Милан” уничтожил “Наполи”, “Рома” добыла крупную победу.

В чемпионате Украины “Динамо” победило “Львов” (видеообзор), “Шахтер” не сумел выиграть у “Черноморца” (видео голов).

В чемпионате Испании “Реал” уничтожил “Вальядолид”.

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