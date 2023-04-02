Главные новости дня: 2 апреля
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 апреля.
“Челси” уволил главного тренера.
В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” проиграл “Ньюкаслу”.
В чемпионате Франции ПСЖ потерпел поражение от “Лиона”.
В чемпионате Италии “Милан” уничтожил “Наполи”, “Рома” добыла крупную победу.
В чемпионате Украины “Динамо” победило “Львов” (видеообзор), “Шахтер” не сумел выиграть у “Черноморца” (видео голов).
В чемпионате Испании “Реал” уничтожил “Вальядолид”.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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