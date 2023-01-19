Главные новости дня: 19 января
Новости футбола Сегодня, 17:14
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 января.
ПСЖ в товарищеском матче победил команду Криштиану Роналду. При этом португальцу досталось по лицу.
В Кубке Испании “Реал” совершил камбэк с “Вильярреалом”, “Барселона” разнесла “Сеуту”.
В чемпионате Англии “Манчестер Сити” одержал феерическую победу над “Тоттенхэмом”.
В Кубке Италии “Аталанта” одержала крупную победу.
Воспитанник "Тоттенхэма" трагически погиб в США.
"Челси" близок к трансферу вингера ПСВ.
"Барселона" договорилась о переходе полузащитника "Манчестер Сити".
"Бавария" купила опытного вратаря.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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