Главные новости дня: 19 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 января.

ПСЖ в товарищеском матче победил команду Криштиану Роналду. При этом португальцу досталось по лицу.

В Кубке Испании “Реал” совершил камбэк с “Вильярреалом”, “Барселона” разнесла “Сеуту”.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” одержал феерическую победу над “Тоттенхэмом”.

В Кубке Италии “Аталанта” одержала крупную победу.

Воспитанник "Тоттенхэма" трагически погиб в США.

"Челси" близок к трансферу вингера ПСВ.

"Барселона" договорилась о переходе полузащитника "Манчестер Сити".

"Бавария" купила опытного вратаря.

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