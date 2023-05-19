Главные новости дня: 19 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 мая.

В чемпионате Франции “Лион” победил “Монако”.

В чемпионате Германии “Фрайбург” обыграл “Вольфсбург”.

В чемпионате Украины “Днепр-1” вырвал победу на 95-й минуте (видеообзор), “Шахтер” с трудом одолел “Верес” (видео лучших моментов).

Сборную Украины хочет возглавить неожиданный тренер.

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

"Реал" нашел дублера Кариму Бензема в Барселоне.

“Челси” нацелился на капитана и главного бомбардира "Интера".

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