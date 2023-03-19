Главные новости дня: 19 марта
Новости футбола Сегодня, 18:11
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 марта.
В чемпионате Испании “Барселона” победила “Реал”.
В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил лондонский клуб.
“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Англии.
В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл “Ренну”.
В чемпионате Германии “Бавария” потерпела поражение от “Байера”.
В чемпионате Украины “Шахтер” победил “Рух” (видеообзор).
В чемпионате Нидерландов “Аякс” уступил лидеру.
В Мордоре семью не пустили на футбол из-за семимесячного ребенка.
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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