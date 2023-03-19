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Главные новости дня: 19 марта

Новости футбола Сегодня, 18:11
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 марта.

В чемпионате Испании “Барселона” победила “Реал”.

В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил лондонский клуб.

“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Англии.

В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл “Ренну”.

В чемпионате Германии “Бавария” потерпела поражение от “Байера”.

В чемпионате Украины “Шахтер” победил “Рух” (видеообзор).

В чемпионате Нидерландов “Аякс” уступил лидеру.

В Мордоре семью не пустили на футбол из-за семимесячного ребенка.

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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