Главные новости дня: 19 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 марта.

В чемпионате Испании “Барселона” победила “Реал”.

В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил лондонский клуб.

“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Англии.

В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл “Ренну”.

В чемпионате Германии “Бавария” потерпела поражение от “Байера”.

В чемпионате Украины “Шахтер” победил “Рух” (видеообзор).

В чемпионате Нидерландов “Аякс” уступил лидеру.

В Мордоре семью не пустили на футбол из-за семимесячного ребенка.

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!