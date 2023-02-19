Главные новости дня: 19 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 февраля.

В чемпионате Англии “Манчестер Юнайтед” разгромил “Лестер”, “Тоттенхэм” победил “Вест Хэм”.

В чемпионате Франции ПСЖ перестрелял “Лилль”, “Монако” справился с “Брестом”.

В чемпионате Германии дортмунская “Боруссия” разнесла “Герту”.

В чемпионате Италии “Ювентус” добыл гостевую победу.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” одержал крупную победу.

В чемпионате Испании “Атлетико” обыграл “Атлетик”, “Барселона” выиграла у “Кадиса”.

"Наполи" определился с ценой на "Кварадону".

Стало известно, почему прекратилось сотрудничество между Криштиану Роналду и суперагентом Жорже Мендешем.

Агент Эрлинга Холанда назвала цену на форварда.

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