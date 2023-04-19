Главные новости дня: 19 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 апреля.

Состоялись два ответных матча ¼ финала Лиги чемпионов. “Манчестер Сити” выбил “Баварию”, “Интер” прошел “Бенфику”.

Определились пары ½ финала Лиги чемпионов.

Стала известна возможная зарплата Лионеля Мессив "Барселоне".

В Испании вынесли решение по матчу "Эльче" - "Барселона".

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду совершил хамский поступок по отношению к фанатам.

Наставника ПСЖ могут посадить в тюрьму.

"Челси" отказался от кандидатуры экс-тренера сборной Испании.

"Милан" продлил контракт с одним из лидеров атаки.

Появилось фото формы "Баварии" на следующий сезон.

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