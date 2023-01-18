Главные новости дня: 18 января
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 января.
“Интер” разгромил “Милан” и завоевал Суперкубок Италии.
"Атлетик" и "Валенсия" одержали победы в 1/8 финала Кубка Испании.
“Лидс” разнес “Кардифф” в Кубке Англии.
Мбаппе, Бензема и Холанд вошли в сборную лучших европейских игроков по итогам 2022 года.
"Барселона" и "Атлетико" поборются за чемпиона мира-2022.
"Фенербахче" может купить нападающего сборной Украины.
"Барселона" может наказать Мемфиса Депая.
"Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018.
Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс получил выгодное предложение от клуба Криштиану Роналду.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 "Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте упустил победу в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 16:15 "Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии
Новости футбола Вчера, 16:42 "Ливерпуль" с трудом вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Новости футбола Вчера, 13:30 Месси, Неймар и Каземиро вошли в сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году
Новости футбола 16 янв 2023, 16:44 Роналду будет капитаном команды звезд в матче против ПСЖ
Новости футбола 16 янв 2023, 15:42 "Челси" готов продать Стерлинга
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 "Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте упустил победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:56 Главные новости дня: 18 января Новости футбола Сегодня, 16:50 "Атлетико" одержал уверенную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:44 "Лидс" одержал крупную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 16:30 "Атлетик" и "Валенсия" одержали победы в 1/8 финала Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 16:15 "Интер" разгромил "Милан" и выиграл Суперкубок Италии Новости футбола Сегодня, 15:55 Дортмундская "Боруссия" готова заплатить более 20 евро за защитника сборной Польши Новости футбола Сегодня, 15:42 Мбаппе, Бензема и Холанд вошли в сборную лучших европейских игроков по итогам 2022 года Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018 Новости футбола Сегодня, 15:15 Симеоне отреагировал на слухи об уходе из "Атлетико"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 19 янв 2023 Аталанта - Специя прогноз и ставка на матч Кубка Италии 19 января 2023 года Футбол 19 янв 2023 Ювентус - Монца прогноз и ставка на матч Кубка Италии 19 января 2023 года