Главные новости дня: 18 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 января.

“Интер” разгромил “Милан” и завоевал Суперкубок Италии.

"Атлетик" и "Валенсия" одержали победы в 1/8 финала Кубка Испании.

“Лидс” разнес “Кардифф” в Кубке Англии.

Мбаппе, Бензема и Холанд вошли в сборную лучших европейских игроков по итогам 2022 года.

"Барселона" и "Атлетико" поборются за чемпиона мира-2022.

"Фенербахче" может купить нападающего сборной Украины.

"Барселона" может наказать Мемфиса Депая.

"Ньюкасл" продлил контракт с антигероем финала ЛЧ-2018.

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс получил выгодное предложение от клуба Криштиану Роналду.

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