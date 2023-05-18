АНГ РУ
Главная Новости Главные новости дня: 18 мая

Главные новости дня: 18 мая

Новости футбола Сегодня, 18:07
Главные новости дня: 18 мая Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 мая.

Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Европы. “Рома" прошла “Байер”, “Севилья” победила “Ювентус”.

Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Конференций. “Фиорентина” обыграла “Базель”, “Вест Хэм” справился с АЗ.

В чемпионате Англии “Ньюкасл” разгромил “Брайтон”.

"Арсенал" продлил контракт с основным вратарем.

"Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем.

Названы претеденты на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона.

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп получил серьезное наказание в АПЛ.

"Барселона" близка к трансферу хавбека "Манчестер Сити".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы
"Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы
Определились финалисты Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 17:00 Определились финалисты Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:54 "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке Новости футбола Вчера, 15:15 Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке
Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров Новости футбола Вчера, 05:36 Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:07 Главные новости дня: 18 мая Новости футбола Сегодня, 17:53 "Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:59 "Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 16:32 "Ньюкасл" одержал крупную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:17 "Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем Новости футбола Сегодня, 15:55 ПСЖ вступил в борьбу за защитника "Наполи" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Барселона" и "Атлетико" могут совершить громкий обмен Новости футбола Сегодня, 15:30 "Реал" принял решение по Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Вольфсбург 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Кадис - Вальядолид 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Лион - Монако 19 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Фулхэм - Кристал Пэлас 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Эвертон 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Арсенал 20 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Лечче - Специя 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Торино - Фиорентина 21 мая 2023 года