Главные новости дня: 18 мая
Новости футбола Сегодня, 18:07
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 мая.
Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Европы. “Рома" прошла “Байер”, “Севилья” победила “Ювентус”.
Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Конференций. “Фиорентина” обыграла “Базель”, “Вест Хэм” справился с АЗ.
В чемпионате Англии “Ньюкасл” разгромил “Брайтон”.
"Арсенал" продлил контракт с основным вратарем.
"Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем.
Названы претеденты на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона.
Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп получил серьезное наказание в АПЛ.
"Барселона" близка к трансферу хавбека "Манчестер Сити".
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