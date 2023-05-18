Главные новости дня: 18 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 мая.

Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Европы. “Рома" прошла “Байер”, “Севилья” победила “Ювентус”.

Состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Конференций. “Фиорентина” обыграла “Базель”, “Вест Хэм” справился с АЗ.

В чемпионате Англии “Ньюкасл” разгромил “Брайтон”.

"Арсенал" продлил контракт с основным вратарем.

"Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем.

Названы претеденты на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона.

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп получил серьезное наказание в АПЛ.

"Барселона" близка к трансферу хавбека "Манчестер Сити".

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