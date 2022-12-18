Главные новости дня: 18 декабря
Новости футбола Сегодня, 16:55
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 декабря.
В финальном матче чемпионата мира-2022 сборная Аргентины победила сборную Франции.
Определился лучший бомбардир ЧМ-2022.
Назван лучший игрок ЧМ-2022.
Определился лучший молодой футболист ЧМ-2022.
Назван лучший вратарь ЧМ-2022.
В сборной Англии определились с главным тренером.
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии.
Полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо, скорее всего, покинет клуб.
Легенда "Барселоны" уйдет из клуба летом.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Сасько Инга эксперт Dailysports
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