Главные новости дня: 18 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 декабря.

В финальном матче чемпионата мира-2022 сборная Аргентины победила сборную Франции.

Определился лучший бомбардир ЧМ-2022.

Назван лучший игрок ЧМ-2022.

Определился лучший молодой футболист ЧМ-2022.

Назван лучший вратарь ЧМ-2022.

В сборной Англии определились с главным тренером.

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии.

Полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо, скорее всего, покинет клуб.

Легенда "Барселоны" уйдет из клуба летом.

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