Главные новости дня: 18 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:20
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 апреля.
Состоялись два ответных матча ¼ финала Лиги чемпионов. “Милан” прошел “Наполи”, “Реал” победил “Челси”.
В матче чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду потерпел поражение.
Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров не планирует возглавить сборную Украины.
"Барселона" верит в трансфер Лионеля Месси.
Два футболиста "Интера" едва не подрались на тренировке.
Нападающий “Лацио” Чиро Иммобиле может завершить карьеру из-за ДТП.
"Челси" согласовал трансфер 15-летнего футболиста.
"Лидс" близок к трансферу таланта "Барселоны".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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