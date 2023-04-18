Главные новости дня: 18 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 18 апреля.

Состоялись два ответных матча ¼ финала Лиги чемпионов. “Милан” прошел “Наполи”, “Реал” победил “Челси”.

В матче чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду потерпел поражение.

Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров не планирует возглавить сборную Украины.

"Барселона" верит в трансфер Лионеля Месси.

Два футболиста "Интера" едва не подрались на тренировке.

Нападающий “Лацио” Чиро Иммобиле может завершить карьеру из-за ДТП.

"Челси" согласовал трансфер 15-летнего футболиста.

"Лидс" близок к трансферу таланта "Барселоны".

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