Главные новости дня: 17 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 января.

В переигровке матча Кубка Англии “Ливерпуль” одолел “Вулверхэмптон”.

В матче чемпионата Испании “Реал Сосьедад” победил “Мальорку”.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков перешел из киевского “Динамо" в “Жирону”.

Дортмундская "Боруссия" купила опытного защитника.

“Бавария” продлила контракт с полузащитником Арийоном Ибрагимовичем.

Месси, Неймар и Каземиро вошли в сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году.

"Барселона" до сих пор не повысила зарплату "новому Иньесте".

"Брайтон" хочет купить двух украинцев.

"Вулверхэмптон" усилился полузащитником ПСЖ.

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