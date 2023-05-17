Главные новости дня: 17 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 мая.

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” разгромил “Реал” и вышел в финал.

Определились финалисты Лиги чемпионов.

Украинский нападающий “Аль-Айна” Андрей Ярмоленко забил гол в Кубке ОАЭ.

Нападающий “Днепра-1” и сборной Украины Артем Довбик может перейти в топ-клуб Лиги 1.

"Арсенал" готов заплатить более 100 млн за хавбека сборной Англии.

"Барселона" хочет купить опытного бразильца.

"Реалу" грозит техническое поражение в чемпионате Испании.

11 футболистов могут покинуть "Милан" летом.

“Челси” заинтересован в приобретении двух футболистов "Наполи".

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