Главные новости дня: 17 мая
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 мая.
В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” разгромил “Реал” и вышел в финал.
Определились финалисты Лиги чемпионов.
Украинский нападающий “Аль-Айна” Андрей Ярмоленко забил гол в Кубке ОАЭ.
Нападающий “Днепра-1” и сборной Украины Артем Довбик может перейти в топ-клуб Лиги 1.
"Арсенал" готов заплатить более 100 млн за хавбека сборной Англии.
"Барселона" хочет купить опытного бразильца.
"Реалу" грозит техническое поражение в чемпионате Испании.
11 футболистов могут покинуть "Милан" летом.
“Челси” заинтересован в приобретении двух футболистов "Наполи".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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