Главные новости дня: 17 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 марта.

Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.

Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Конференций.

“Кристал Пэлас” уволил Патрика Виейра.

"Марсель" выкупил трансфер хавбека сборной Украины.

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2024.

Испания назвала состав на мартовские матчи отбора Евро-2024.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Воспитанник "Реала" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Сборная Испании определила нового капитана.

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