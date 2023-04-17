Главные новости дня: 17 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 апреля.

В чемпионате Англии “Ливерпуль” уничтожил “Лидс”.

Украинский тренер “Аль-Айн” Сергей Ребров дал ответ на предложение возглавить сборную Украины.

Стало известно, когда украинский футболист “Арсенала” Александр Зинченко вернется в строй.

Хавбеку "Реала" Федерико Вальверде грозит дисквалификация на 12 матчей.

В "Интере" приняли решение по нападающему Ромелу Лукаку.

Французский тренер Зинедин Зидан может возглавить клуб Криштиану Роналду.

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может возглавить топ-сборную.

"Тоттенхэм" может назначить своего бывшего игрока на пост главного тренера.

"Барселона" теряет одного из лидеров.

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