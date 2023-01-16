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Главные новости дня: 16 января

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Шахтера" Фото: инстаграм "Шахтера"

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 января.

"Шахтер" выделит один миллиард на проект “Сердце “Азовстали”. Кроме того, донецкий клуб вернул Ярослава Ракицкого.

"Барселона" назвала "Арсеналу" цену на бразильца Рафинью.

"Вест Хэм" интересуется двумя топ-тренерами.

Полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков может перейти в испанский клуб уже в январе.

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте может покинуть клуб.

"Лестер" близок к трансферу чемпиона мира-2022.

"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Челси".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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