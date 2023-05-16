Главные новости дня: 16 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 мая.

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов “Интер” обыграл “Милан” и вышел в финал.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” победил аутсайдера.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” одержал гостевую победу.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси претендует на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1.

"Манчестер Юнайтед" расстанется с легендарным защитником-мемом.

Нападающий ПСЖ Неймар хочет вернуться в “Барселону”.

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