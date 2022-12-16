Главные новости дня: 16 декабря
Новости футбола Сегодня, 16:55
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 декабря.
Скончался Синиша Михайлович.
Состоялись товарищеские матчи с участием европейских клубов. “Милан” с крупным счетом проиграл “Ливерпулю”, “Лацио” разгромил турецкий клуб, ПСЖ победил в дерби.
Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул базу “Реала".
Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании.
На базу киевского "Динамо" упали обломки иранского дрона.
"Бавария" не может избавиться от опытного защитника.
"Милан" вступил в борьбу за украинского суперталанта.
"Рома" не отпускает Жозе Моуринью в сборную Португалии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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