Главные новости дня: 16 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 декабря.

Скончался Синиша Михайлович.

Состоялись товарищеские матчи с участием европейских клубов. “Милан” с крупным счетом проиграл “Ливерпулю”, “Лацио” разгромил турецкий клуб, ПСЖ победил в дерби.

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул базу “Реала".

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании.

На базу киевского "Динамо" упали обломки иранского дрона.

"Бавария" не может избавиться от опытного защитника.

"Милан" вступил в борьбу за украинского суперталанта.

"Рома" не отпускает Жозе Моуринью в сборную Португалии.

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