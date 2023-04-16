Главные новости дня: 16 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 апреля.

В чемпионате Англии “Арсенал” упустил победу в лондонском дерби, “Манчестер Юнайтед” обыграл аутсайдера.

В чемпионате Италии “Ювентус” проиграл “Сассуоло”.

В чемпионате Нидерландов “Аякс” одолел одного из аутсайдеров.

В чемпионате Испании “Барселона” не сумела победить “Хетафе”, “Атлетико” переиграл “Альмерию”.

В чемпионате Украины “Шахтер” победил “Львов” (видеообзор).

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле серьезно пострадал в ДТП.

"Ювентус" принял решение по нападающему Аркадиушу Милику.

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