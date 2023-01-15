Главные новости дня: 15 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 января.

В финале Суперкубка Испании “Барселона” победила “Реал”.

В чемпионате Англии “Арсенал" переиграл “Тоттенхэм”, “Челси” одолел “Кристал Пэлас".

В чемпионате Франции ПСЖ проиграл “Ренну”, “Монако” добился победы со счетом 7:1.

В чемпионате Испании “Атлетико” не сумел обыграть “Альмерию”.

В чемпионате Италии “Аталанта” выиграла со счетом 8:2.

Полузащитник “Шахтера” и сборной Украины Михаил Мудрик перешел в “Челси”.

"Атлетико" отказал "Барселоне" в обмене игроками. При этом каталонцы также предложили обмен “Интеру”.

"Ювентус" рассматривает два варианта на замену главному тренеру Массимилиано Аллегри.

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