Главные новости дня: 15 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Наполи” разгромил “Айнтрахт”, “Реал” победил “Ливерпуль”.

Стали известны все участники ¼ финала Лиги чемпионов.

"Реал" с позором вылетел из Юношеской Лиги УЕФА.

"Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера.

"Шахтер" надолго теряет зимнего новичка.

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лучшего бомбардира Серии А.

"Наполи" продлил контракт с основным полузащитником.

Беларусь могут отстранить от Евро-2024.

Появились подробности вероятного перехода Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии.

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