Главные новости дня: 15 марта
Новости футбола Сегодня, 18:03
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 марта.
Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Наполи” разгромил “Айнтрахт”, “Реал” победил “Ливерпуль”.
Стали известны все участники ¼ финала Лиги чемпионов.
"Реал" с позором вылетел из Юношеской Лиги УЕФА.
"Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера.
"Шахтер" надолго теряет зимнего новичка.
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лучшего бомбардира Серии А.
"Наполи" продлил контракт с основным полузащитником.
Беларусь могут отстранить от Евро-2024.
Появились подробности вероятного перехода Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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