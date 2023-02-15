Главные новости дня: 15 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмундская “Боруссия” обыграла “Челси”, “Брюгге” проиграл “Бенфике".

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” победил “Арсенал”.

В чемпионате Испании “Реал” разгромил аутсайдера.

В Ла Лиге случился скандал. Выяснилось, что “Барселона” платила деньги судьям. Каталонцам грозит серьезное наказание, вплоть до перевода в низший дивизион.

Сборная Бразилии назначила нового главного тренера.

"Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето.

Руководство "Ювентуса" поставило задачу перед командой на остаток сезона.

"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала".

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