Главные новости дня: 15 февраля
Новости футбола Сегодня, 17:07
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 февраля.
Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмундская “Боруссия” обыграла “Челси”, “Брюгге” проиграл “Бенфике".
В чемпионате Англии “Манчестер Сити” победил “Арсенал”.
В чемпионате Испании “Реал” разгромил аутсайдера.
В Ла Лиге случился скандал. Выяснилось, что “Барселона” платила деньги судьям. Каталонцам грозит серьезное наказание, вплоть до перевода в низший дивизион.
Сборная Бразилии назначила нового главного тренера.
"Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето.
Руководство "Ювентуса" поставило задачу перед командой на остаток сезона.
"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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