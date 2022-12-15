Главные новости дня: 15 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 декабря.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд немца Мануэля Нойера на чемпионате мира.

В "Шахтере" пролили свет на будущее украинца Михаила Мудрика.

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.

"Реал" купил 16-летнего бразильского таланта.

"Челси" согласовал трансфер 19-летнего африканского таланта.

Сборная Португалии уволила главного тренера.

Нападающий “Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение приостановить карьеру в сборной Бразилии.

"Бавария" хочет купить звезду "Барселоны".

"Севилья" уничтожила голландский клуб в товарищеском матче.

"Барселоне" предложили подписать полузащитника сборной Франции.

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