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Главные новости дня: 15 декабря

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 15 декабря.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд немца Мануэля Нойера на чемпионате мира.

В "Шахтере" пролили свет на будущее украинца Михаила Мудрика.

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.

"Реал" купил 16-летнего бразильского таланта.

"Челси" согласовал трансфер 19-летнего африканского таланта.

Сборная Португалии уволила главного тренера.

Нападающий “Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение приостановить карьеру в сборной Бразилии.

"Бавария" хочет купить звезду "Барселоны".

"Севилья" уничтожила голландский клуб в товарищеском матче.

"Барселоне" предложили подписать полузащитника сборной Франции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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