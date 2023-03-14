Главные новости дня: 14 марта
Новости футбола Сегодня, 18:14
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 марта.
Украину исключили из числа претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года.
Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Манчестер Сити” уничтожил “РБ Лейпциг”, “Интер” прошел “Порту”.
Стали известны шесть участников ¼ финала Лиги чемпионов.
В Кубке Саудовской Аравии “Аль-Наср” добился победы и вышел в полуфинал. Форвард команды Криштиану Роналду ярко отреагировал на победу.
ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года.
Владельцы ПСЖ собираются купить испанский клуб.
Известный итальянский тренер завершил карьеру в 65 лет.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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