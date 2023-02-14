Главные новости дня: 14 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ проиграл “Баварии”, “Милан” одолел “Тоттенхэм”.

В Турции украинские футболисты подрались с рашистами (видео).

Киевское “Динамо” уступило клубу из Узбекистана (видеообзор).

"Валенсия" представила нового главного тренера.

"Барселона" договорилась о переходе французского защитника.

"Тоттенхэм" выбирает между двумя вратарями.

"Реал" может купить "Кварадону".

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