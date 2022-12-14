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Главные новости дня: 14 декабря

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 декабря.

В полуфинале чемпионата мира-2022 Франция обыграла Марокко.

Определились финалисты чемпионата мира-2022.

“Бавария” ищет вратаря и может вернуть Александра Нюбеля из “Монако” либо купить голкипера сборной Марокко.

Экс-тренер “Реала” Зинедин Зидан может возглавить сборную Бразилии.

Состоялись товарищеские матчи с участием европейских клубов. “Атлетико” переиграл клуб Сегунды, “Фиорентина” справилась с французами.

"Лестер" может перехватить трансферную цель "Барселоны".

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется с “Реалом”.

Телеведущий Пирс Морган рассказал, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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