Главные новости дня: 14 апреля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 апреля.

В чемпионате Украины “Динамо” не сумело обыграть аутсайдера (видеообзор).

В чемпионате Германии “Шальке” одержал разгромную победу.

В чемпионате Италии “Лацио" с крупным счетом победил аутсайдера.

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

В Лиге Европы выбрали лучшего игрока недели.

Бывший полузащитник "Барселоны" начал тренерскую карьеру.

"Манчестер Юнайтед" теряет основного защитника.

"Тоттенхэм" продлил контракт с молодым талантом.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси снялся в рекламе известного бренда.

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