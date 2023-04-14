Главные новости дня: 14 апреля
Новости футбола Сегодня, 16:50
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 апреля.
В чемпионате Украины “Динамо” не сумело обыграть аутсайдера (видеообзор).
В чемпионате Германии “Шальке” одержал разгромную победу.
В чемпионате Италии “Лацио" с крупным счетом победил аутсайдера.
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.
В Лиге Европы выбрали лучшего игрока недели.
Бывший полузащитник "Барселоны" начал тренерскую карьеру.
"Манчестер Юнайтед" теряет основного защитника.
"Тоттенхэм" продлил контракт с молодым талантом.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси снялся в рекламе известного бренда.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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