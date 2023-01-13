Главные новости дня: 13 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 января.

В чемпионате Италии “Наполи” разгромил “Ювентус”.

"Манчестер Юнайтед" усилился нападающим сборной Нидерландов.

"Челси" намерен избавиться от семи футболистов.

"Ювентус" назвал "Арсеналу" и "Баварии" цену на Душана Влаховича.

"Андерлехт" отказался от трансфера лидера киевского "Динамо".

Звездный новичок "Челси" дисквалифицирован на три матча.

В чемпионате Англии выбрали лучшего игрока и лучшего тренера по итогам ноября и декабря.

"Шахтер" совершил первый трансфер в зимнее трансферное окно.

Восходящая звезда мирового футбола подозревается в фальсификации возраста.

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