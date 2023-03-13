Главные новости дня: 13 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 13 марта.

В чемпионате Италии “Милан” не смог победить “Салернитану”.

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника "Челси".

"Реал" может возглавить легенда клуба.

Суперкубок Италии кардинально изменит формат.

В сборную Украины на матч с Англией довызваны два футболиста.

"Челси" летом может продать 12 футболистов.

"Манчестер Юнайтед" теряет молодого таланта.

ПСЖ может расстаться с Лионелем Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!